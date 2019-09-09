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Для россиян хотят установить единую минимальную цену на сигареты

, 13:05 28

Инициаторы предлагают закрепить это право за государством в обход производителей табака.

Фото : www.globallookpress.com / PIC

В России могут ввести единую начальную стоимость табачных изделий. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Сегодня 95% всех сигарет стоят от 90 рублей. Установление цены, к примеру, в 85 рублей создаст единые условия для всех производителей сигарет на российском рынке и снизит доступность табачных изделий.

Парламентарий уверен: новые поправки необходимы, чтобы пресечь ввоз контрабанды из ближнего зарубежья. В минувшем году доля контрафактных сигарет в России достигла 80%. Федеральный бюджет потерял на этом около 50 миллиардов рублей.

Минимальная цена на сигареты сегодня — 75% от МРЦ (максимальной розничной цены). Ее утверждают сами производители табака. Суть законопроекта в том, чтобы закрепить это право за государством. Впоследствии минимальная цена на табачные изделия будет ежегодно пересчитываться в зависимости от ставки акциза и НДС.

Ранее 5-tv.ru писал, что вейп не менее опасен, чем курение табака. Первый случай смерти от электронных сигарет зафиксирован в США.

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