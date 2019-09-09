«Сделали лохудру!»: лохматая Пегова с жутковатым макияжем показала закулисье

Актриса Ирина Пегова давно уже стала народной любимицей благодаря своей искренности и чувству юмора. Вот и на этот раз артистка решила повеселить подписчиков, продемонстрировав на своей странице в Instagram рабочую атмосферу за кулисами во время спектакля.

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В ролике Пегова показала, как ее гримируют во время антракта. Зрителей поражает эффектный вид Ирины — глаза артистки густо обведены черным, а волосы кольями торчат в разные стороны.

«Девочки закапризничали. Говорят: „Не хотим тебя гримировать, иди на сцену!“», — поясняет звезда.

Чуть позже Ирина выложила еще одно видео — на нем она демонстрирует уже готовый образ. Челка Пеговой уложена в «ракушку», а на затылке заплетена коса.

«Ну вот. Другое дело! А то что? Сделали из меня лохудру!» — шутит актриса.

Instagram @pegovairina

В основной ленте Пегова тоже похвасталась сценическим макияжем. Поклонники в комментариях отметили, что образ Ирины выглядит немного пугающе. Некоторые фолловеры даже пошутили на тему того, что после увиденного долго не смогут спать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова поделилась секретами отношений с дочерью.