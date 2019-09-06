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  4. «Подыскивает мне женихов»: Ирина Пегова поделилась секретами отношений с дочерью

«Подыскивает мне женихов»: Ирина Пегова поделилась секретами отношений с дочерью

, 10:17 154

У актрисы и ее наследницы сложились доверительные отношения.

Фото : Instagram @pegovairina

Народная любимица Ирина Пегова в разводе с 2011 года. Актриса воспитывает дочь Татьяну — девушке уже исполнилось 13 лет, сейчас она учится в седьмом классе. Звездная мама Татьяны рассказала прессе о том, как строится их с дочкой жизнь.

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Пегова признается, что не тратит все свое время только на дочь — весомая часть ресурсов уходит на работу. Иначе, рассуждает артистка, у них с Таней «не было бы денег ни на что». Впрочем, сама наследница совершенно не против того, чтобы в их семье появился еще один человек — девушка по мере возможностей старается подыскать маме нового супруга.

«Она хочет меня выдать замуж, подыскивает женихов. Говорит: „Мам, было бы прикольно, если бы ты обратила внимание на…“», — поделилась Пегова с изданием «Woman’s day».

У дочери Ирины уже есть некоторый опыт работы в кино — девушка снималась вместе с мамой в одном из фильмов. Однако сама Пегова не считает этот опыт достаточным для того, чтобы наверняка сказать, станет ли актерское ремесло профессией Тани. По словам артистки, у девочки прекрасные аналитические способности, ей хорошо дается математика. Таня тем временем уже несколько раз меняла свои планы на будущее — девушка хотела стать юристом, ветеринаром и даже мечтала выступать в цирке. Сейчас она думает о том, чтобы освоить профессию маркетолога.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников фигурой.

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