«Полы помыли»: Лера Кудрявцева нашла применение развлечению дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева наконец-то перестала скрывать лицо своей дочери и начала регулярно делиться с поклонниками моментами своей семейной жизни. Так, в сторис на своей странице в Instagram телеведущая показала, как развлекают маленькую девочку дома.

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В кадре отец малышки — хоккеист Игорь Макаров — тащит ее за ножки по полу. Девочка при этом довольно улыбается. Сама Кудрявцева при этом подшучивает над ситуацией.

«Полы помыли заодно», — с юмором подмечает звезда.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном милом видео с дочкой Лерой Кудрявцевой, которым звездная мама поделилась в социальной сети — маленькая Маша впервые сходила на тренировку в бассейн.