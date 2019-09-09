  1. Пятый канал
  4. «Полы помыли»: Лера Кудрявцева нашла применение развлечению дочери

«Полы помыли»: Лера Кудрявцева нашла применение развлечению дочери

, 12:05 Видео 15

В социальной сети телеведущая поделилась роликом, на котором показала игру Маши с отцом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева наконец-то перестала скрывать лицо своей дочери и начала регулярно делиться с поклонниками моментами своей семейной жизни. Так, в сторис на своей странице в Instagram телеведущая показала, как развлекают маленькую девочку дома.

«Это нормально»: Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

В кадре отец малышки — хоккеист Игорь Макаров — тащит ее за ножки по полу. Девочка при этом довольно улыбается. Сама Кудрявцева при этом подшучивает над ситуацией.

«Полы помыли заодно», — с юмором подмечает звезда.

Ранее 5-tv.ru писал еще об одном милом видео с дочкой Лерой Кудрявцевой, которым звездная мама поделилась в социальной сети — маленькая Маша впервые сходила на тренировку в бассейн.

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

12:11
Похудевшему на 100 килограммов Семчеву требуется подтяжка кожи
12:05
«Полы помыли»: Лера Кудрявцева нашла применение развлечению дочери
12:00
Вышинский рассказал о своем будущем в журналистике после заключения
11:53
Столкновение двух самолетов в аэропорту «Шереметьево» попало на видео
11:45
Киев — столица России: французская Le Figaro неожиданно подтитровала видео
11:33
В ЦИК подводят итоги Единого дня голосования

Сейчас читают

Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному взгляду
«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз
«Это нормально»: Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев