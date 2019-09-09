Расследование гибели ребенка под деревом в Краснодаре взял на контроль глава СК

В Краснодаре умерла двухлетняя воспитанница детского сада, на которую рухнуло дерево. Медики пытались спасти жизнь ребенку, но не смогли.

ЧП произошло в понедельник утром, 9 сентября, во время прогулки. Из-за сильного ветра тополь рухнул на площадку, где в это время играли дети.

Под деревом оказались также еще одна двухлетняя девочка и сотрудница дошкольного учреждения. Сейчас они находятся в больнице. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что расследование трагедии под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как стало известно 5-tv.ru, после произошедшего рядом с территорией детского сада спешно стали спиливать стоящие рядом деревья.