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  4. Расследование гибели ребенка под деревом в Краснодаре взял на контроль глава СК

Расследование гибели ребенка под деревом в Краснодаре взял на контроль глава СК

, 15:41 Эфирная новость 58

В результате ЧП на площадке детского сада погибла двухлетняя девочка, еще одна госпитализирована вместе с воспитательницей.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Краснодаре умерла двухлетняя воспитанница детского сада, на которую рухнуло дерево. Медики пытались спасти жизнь ребенку, но не смогли.

ЧП произошло в понедельник утром, 9 сентября, во время прогулки. Из-за сильного ветра тополь рухнул на площадку, где в это время играли дети.

Под деревом оказались также еще одна двухлетняя девочка и сотрудница дошкольного учреждения. Сейчас они находятся в больнице. Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что расследование трагедии под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как стало известно 5-tv.ru, после произошедшего рядом с территорией детского сада спешно стали спиливать стоящие рядом деревья.

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