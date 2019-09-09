Обрушилась часть Чкаловской лестницы нижегородского кремля

В Нижнем Новгороде частично обрушилась облицовка одной из главных городских достопримечательностей — Чкаловской лестницы. Она расположена у подножия Кремля. Штукатурка вместе с кирпичной кладкой сползла на глазах изумленных туристов. К счастью, никто не пострадал. Местные власти уже создали специальную комиссию для выяснения причин ЧП.

«Только после заключения экспертизы будет понятно какие мероприятия будет необходимо проводить для ликвидации последствий данной аварийной ситуации», — заявил директор МКУ управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода Алексей Ежков.

Главный вопрос, на который предстоит ответить экспертам — есть ли угроза обрушения одной из стен нижегородского кремля? И надо ли ограничить в него доступ туристам? Пока крепость открыта для посетителей, кроме того, власти не стали полностью перекрывать и Чкаловскую лестницу, оцеплена лишь ее часть.

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