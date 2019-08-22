Жительница Петербурга Светлана Д. на съемной квартире в доме по улице Русановская устроила подобие зоогостиницы, где издевалась над домашними питомцами. В результате действий 22-летней девушки погибли семь животных и около 30 пострадали, сообщает телеканал «78».

Известно, что организатор «черной передержки» по образованию медсестра и имеет опыт работы в контактном зоопарке. Информацию о предоставляемых «услугах» девушка размещала на Avito. Предполагаемая злоумышленница старалась производить хорошее впечатление на хозяев животных.

После того, как владельцы питомцев начали предъявлять Светлане Д. претензии, девушка уехала из арендованного помещения в неизвестном направлении. Хозяева пострадавших и погибших животных сейчас пытаются разыскать организатора «черной передержки» и привлечь к ответственности.

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