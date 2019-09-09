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  4. На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с мазутом

На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с мазутом

, 21:45 30

Ни военнослужащие, ни местные жители не пострадали.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив

В Херсонской области при передислокации воинской части в колонне техники взорвался прицеп с горюче-смазочным материалом. Как сообщило Государственного бюро расследований Украины, сначала в грузовом прицепе возникло возгорание, а затем прогремело несколько взрывов, пишет News.ru.

В прицепе, помимо ГСМ, перевозились конструктивные элементы защитной динамической брони, которые были полностью уничтожены, отметили в ведомстве.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Известно, что воинская часть осуществляла передислокацию из Мелитополя на новое место службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.

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