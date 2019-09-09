На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с мазутом

В Херсонской области при передислокации воинской части в колонне техники взорвался прицеп с горюче-смазочным материалом. Как сообщило Государственного бюро расследований Украины, сначала в грузовом прицепе возникло возгорание, а затем прогремело несколько взрывов, пишет News.ru.
В прицепе, помимо ГСМ, перевозились конструктивные элементы защитной динамической брони, которые были полностью уничтожены, отметили в ведомстве.
Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.
Известно, что воинская часть осуществляла передислокацию из Мелитополя на новое место службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе.