Геннадий Головкин против Сергея Деревянченко: Прогнозы на боксерский бой года

В последнее время российским любителям бокса грех жаловаться на настроение — яркая победа Александра Поветкина над Хьюи Фьюри и нокаут Сергея Ковалева в поединке с Энтони Ярдом доставили нам массу позитивных эмоций. Порадовал и разобравшийся с Люком Кэмпбелом Василий Ломаченко — у украинского легковеса, прибравшего к рукам вакантный титул чемпиона WBC, немало поклонников в России. Совсем скоро на ринг выйдет еще один боксер, имеющий бешеную популярность далеко за пределами места своего рождения — Геннадий Головкин.

Головкин — Деревянченко: Встреча вопреки

По всей видимости, этим атлетам было предписано встретиться откуда-то свыше, ведь еще несколько месяцев назад боя Головкин — Деревянченко ничего не предвещало. Гена после досадного поражения годичной давности от Сауля «Канело» Альвареса грезил реваншем, но команда мексиканца во главе с великим боксером прошлого Оскаром де ла Хойей, ныне возглавляющим промоутерскую организацию Golden Boy, просто «продинамила» казахстанца. В итоге GGG надоели капризы «Канело» и де ла Хойи, и он сам потерял интерес к третьему поединку с Альваресом.

И тогда перед Головкиным резонно встал вопрос — если не рыжий мексиканец, то кто же? В качестве промежуточной жертвы Геннадию был выбран малоизвестный канадец Стив Роллс, в активе которого нет ни одного титульного сражения. Бой Головкин — Роллс был рассчитан на 12 раундов, однако он прогнозируемо завершился досрочно. Уже в 4-м раунде североамериканец оказался на канвасе ринга, 35-й и один из самых легких нокаутов в профессиональной карьере казахстанского боксера стал явью.

Путь Деревянченко навстречу самой главной битве своей жизни был очень похож на головкинский: украинец прошлой осенью потерпел поражение в бою за титул чемпиона IBF от Дэниэла Джейкобса и жаждал мести, однако поквитаться с американцем у «Техника» не сложилось, и в апреле ему пришлось драться с немцем эквадорского происхождения Джеком Кулкаем. Это, конечно, не Роллс. Кулкай продержался все 12 раундов, но победа Деревянченко не вызывала никаких вопросов.

Головкин — Деревянченко: Кто фаворит?

По последним поединкам сложно сделать однозначный вывод, кто из боксеров находится в лучших кондициях. По всем раскладам, конечно, Головкин — однозначный фаворит. У него и послужной список намного круче (причем как по любителям, так и после перехода в профи), и громких побед несравнимо больше, да и природа-матушка одарила Гену неимоверной силушкой. Однако глупо думать, что у Сергея не будет шансов в бою с одним из величайших средневесов современности. Деревянченко — чрезвычайно техничный боксер, отсюда и его прозвище «Техник». К тому же, он очень вынослив, а это, учитывая тот факт, что 33-летний украинец на три с половиной года младше казахстанца, может дать ему определенное преимущество в том случае, если выяснение их взаимоотношений затянется.

Деревянченко будет иметь и некоторое психологическое преимущество над противником. Как уже было сказано, бой с Головкиным — главный в его жизни, пик карьеры. И дело даже не столько в том, что на кону стоит вакантный пояс чемпиона IBF, сколько в имени и статусе соперника — с боксерами подобного калибра Сергей еще ни разу не встречался. И в случае поражения велика вероятность, что больше никогда и не встретится — то, что после поражения от Джейкобса он заполучил Головкина, это уже можно считать чудом. Сергей это прекрасно понимает и сделает все, чтобы не сесть в лужу.

Уязвимым GGG делают и события, случившиеся с ним за время, прошедшие после проигрыша Альваресу. Весной казахстанский боксер неожиданно прекратил сотрудничество со своим личным тренером Абелем Санчесом, под руководством которого работал девять последних лет. Обе стороны прилично обижены друг на друга, и у каждой своя версия расставания. Как бы то ни было, любая смена наставника влечет за собой определенные проблемы. При всем уважении к новому тренеру Головкина Джонатану Бэнксу, чему-то сверхъестественному он Геннадия за столь короткий срок не научит, тогда как «новая метла» очень быстро способна вымести все хорошее, доставшееся ей в наследство.

Немало эмоциональной энергии ушло у казахстанского боксера и на продажу своего имени. GGG заключил баснословный контракт со стриминговой компанией DAZN, что, в частности, позволило ему по неофициальным данным заработать за «тренировочный» бой с Роллсом порядка 15 миллионов долларов, притом, что официальный гонорар Геннадия составлял два миллиона долларов. На безбедную старость себе Головкин, безусловно, заработал, вот только не скажется ли это на его настрое на предстоящее сражение, большие деньги не всегда благоприятно влияют на спортивную составляющую.

Головкин — Деревянченко: Прогноз

Впрочем, все, что было сказано о недостатках Головкина, которые могли бы стать преимуществами Деревянченко, по большому счету, притянуто зауши. Сергей — умелый и опасный боец, выносливый, техничный, с несгибаемым характером. Однако у него есть один весьма существенный недостаток — он плохо держит удар в самом прямом смысле этого выражения. То, как сильно умеет бить Геннадий, ни для кого не секрет. И стоит ему пару раз как следует попасть, украинец может и не оправиться.

По регламенту бой Головкин — Деревянченко рассчитан на 12 раундов, но вряд ли он пройдет по полной программе. Скорее всего, произойдет досрочная победа казахстанца, который вернет себе пояс чемпиона IBF, после чего «Канело» с де ла Хойей сами сделают все для того, чтобы их третий бой с GGG наконец состоялся.

Владимир Жарков