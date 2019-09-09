Звезда НХЛ Александр Овечкин неудачно прокатился на велосипеде и разбил лицо

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прилетел в США и вовсю готовится к предстоящему сезону. Но кто бы мог подумать, что и на одного из самых титулованных хоккеистов бывает проруха.

Перечислять список травм, которые получают спортсмены в этом виде спорта, не представляется возможным, однако «русская машина» умудрился всего-навсего упасть с велосипеда накануне тренировки и разбить лицо, пишет Championat.com.

К счастью, травма не опасная, но бровь и переносица — в кровь.

Фанаты «Ови» поинтересовались, как он себя чувствует.

« Всякая фигня случается », — ответил он и вернулся на лед.

Twitter @Tarik_ElBashir

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин претендует на звание «лучшая улыбка НХЛ».