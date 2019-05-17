Фото: Овечкин претендует на звание «лучшая улыбка НХЛ»

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Конкуренцию в борьбе за выбор болельщиков спортсмену составляют три игрока из других команд.

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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Хоккеист Александр Овечкин претендует на звание обладателя самой красивой улыбки среди спортсменов НХЛ — Национальной хоккейной лиги. Голосование идет на официальном сайте Лиги.

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В настоящее время Овечкин играет за американскую команду «Вашингтон Кэпиталс». Вместе с Александром в номинацию попали хоккеисты Джейсон Демерс, Джефф Картер и Дастин Бафлин.

Характерная особенность так называемой «хоккейной улыбки» — неполный набор зубов, поэтому у всех четырех кандидатов на месте некоторых зубов имеется пустое пространство.

А вот своего коллегу по сборной России Овечкин от гипотетического участия в аналогичной номинации спас — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Александр «по-вратарски» перехватил шайбу, летевшую в лицо Евгению Дадонову.

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