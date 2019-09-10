Делегация Центра гражданских инициатив США побывала в Крыму убедились, насколько американские СМИ искажают действительность.

На встрече с сотрудниками Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе они рассказали, что наиболее всего информация о воссоединении полуострова с РФ подается как акт «российской агрессии» и «принудительный захват Крыма».

« Лучшее, что мы можем сделать, — это продолжать свое дело. Возвращаясь, люди будут говорить, что пресса представляет неполную картину происходящего в Крыму », — приводит РИА Новости слова члена делегации, редактора и публициста Джеффри Робинсон.

Преподаватель Йельского университета Кришен Мета отметила, что в последнее время среди американских политологов и историков поднялась дискуссия о том, насколько Запад прав, обвиняя Россию в этих «грехах». Она надеется, что это положительная тенденция, которая может стать прологом для налаживания отношений Вашингтона и Москвы.

« Мы считаем, что Крым является жертвой борьбы между западными странами и Россией », — отметила преподаватель.

В апреле Крым посетила делегация из Франции — политики, бизнесмены и ученые приняли участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, и назвали полуостров своеобразным лазурным берегом России.

Месяцем ранее в Крым также из Пятой республики приехали депутаты парламента. Они возложили цветы к мемориалу на французском военном кладбище в Севастополе и хором спели «Марсельезу».