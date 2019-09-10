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Сотни видных ученых прибыли в Петербург на Менделеевский форум

, 11:11 Эфирная новость 68

Именно в Северной столице в эти дни определяются технологии будущего по самым разным направлениям и в первую очередь в медицине.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru

Сотни видных ученых, в том числе нобелевские лауреаты съехались в Петербург на самое большое в мире науки событие — Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.

Именно в Северной столице в эти дни определяются технологии будущего по самым разным направлениям и в первую очередь в медицине.

Для современного Петербурга наследие Менделеева имеет особое значение. Взять хотя бы фармкластер. За прошлый год производство лекарств увеличилось на 10%. Город экспортирует продукцию в 32 страны мира. В авангарде химико-фармацевтическая Академия, созданная великим ученым. Перед нынешними исследователями, стоят не менее важные задачи, решать которые предстоит вместе с нобелевскими лауреатам из США, Великобритании и Франции.

Андрей Захаров об открытии форума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия предложила ЮНЕСКО учредить международную премию имени Менделеева.

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