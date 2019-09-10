В России авиабилеты экономкласса подорожали на четверть

Росстат опубликовал отчет, в котором говорится о значительном повышении стоимости авиабилетов экономкласса. Об этом сообщают «Известия».

«Средняя стоимость авиабилета в экономклассе в РФ за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1% », — рассказали в Федеральной службе государственной статистики.

В ведомстве отметили — рост стоимости авиабилетов стал самым интенсивным с кризисного 2008 года. До 2019 года повышение цен на перелет варьировалось от 2% до 19%. По сравнению с предыдущим годом плата за путешествие в экономклассе возросла на 18,3%.

Однако онлайн-сервисы по продаже авиабилетов утверждают, что цены всегда растут к августу. Уже в декабре этого года стоимость перелета в экномклассе, по мнению крупных агрегаторов, снизится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Росстате рассказали, куда больше всего россиян поехало на отдых в 2019 году.