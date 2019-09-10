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  4. Политический кризис в Великобритании: Джонсон потерпел полное фиаско

Политический кризис в Великобритании: Джонсон потерпел полное фиаско

, 12:49 Эфирная новость 90

Парламент повторно отверг предложение провести досрочные выборы и ушел в вынужденный отпуск.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Парламент Великобритании ушел в вынужденный отпуск. На целых пять недель. Решение озвучил премьер-министр Борис Джонсон на заседании палаты общин. Таким образом он надеется убрать все препятствия для выхода Туманного Альбиона из Евросоюза.

Спикер палаты Общин отчаянно призывает к порядку. Кажется, все смешалось в британском парламенте. Борис Джонсон выглядит уставшим. Еще бы — этой ночью премьера буквально загнали в угол. На пути его планов — во что бы то ни стало до конца октября вывести страну из ЕС — встала сама Королева.

Елизавета Вторая подписала законопроект, который обязывает Джонсона просить у Брюсселя очередную отсрочку, если соглашение с ЕС не будет достигнуто. То есть перечеркнула саму возможность жесткого Brexit, за который с пеной у рта бился Джонсон. В этой партии королева уверенно поставила шах и мат, но Джонсон намерен ей подчиниться лишь наполовину.

И похоже Британия снова зашла в тупик. Что предпримет оппозиция выяснял Никита Гмыза

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit.

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