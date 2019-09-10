Вредные детские завтраки: эксперты обнаружили в хлопьях токсичные вещества

В популярном детском завтраке, который школьники иногда едят и на обед, и на ужин, нашли токсичные вещества. Обычные хлопья, в данном случае шоколадные шарики, проверили специалисты Роскачества.

Обнаруженный яд очень опасен, он вызывает серьезные болезни почек.

Готовый сухой завтрак — это вкусно, быстро и удобно. Не нужно часами стоять у плиты. Упаковка хрустящих шоколадных шариков, если верить рекламе, обеспечит энергией на весь день. Рецепт настолько прост, что на состав изделия никто даже не смотрит. Шарики ведь шоколадом не испортишь

Но у идеальной шарообразной формы нашелся изъян. Под шоколадной глазурью таящих во рту горошинок прячется ядовитое содержание. «Хрустеть таким завтраком» — опасно для здоровья. Эксперты Роскачества разом «лопнули» продукцию 18 торговых марок. В пяти «шаровидных образцах легкого перекуса», впервые за всю историю пищевых исследований, обнаружен — охратоксин А2. Он вызывает болезнь почек, а если его переесть можно вообще оказаться в больнице. С тяжелым диагнозом — фиброз.

Кирилл Ольков о нездоровом питании.

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