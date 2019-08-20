Родители четверых детей, заболевших сальмонеллезом после обеда в пиццерии в Петербурге, обратились за помощью к детскому омбудсмену, которая в свою очередь, направила запрос в Роспотребнадзор. В больницу все дети попали с сильнейшим отравлением. Но в ресторане ошибку не признают.

Тирамису, которым, предположительно, могли отравиться дети, теперь не найти на витрине. Роспотребнадзор изъял всю партию и отвез на экспертизу. Ведомство готово поддержать пострадавшие семьи в суде, как только закончится курс лечения. Сейчас дети еще наблюдаются у медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Сызрани фермер выращивал смертельно опасное сырье для подсолнечного масла.