Егор Крид сразится с именитыми рэперами в независимом баттле

Известный поп-исполнитель Егор Крид решился на необычный для себя поступок. В понедельник, 9 сентября, на странице в Instagram он предупредил подписчиков, что представит на YouTube нечто необычное. Вскоре на видеохостинге появился 49-секундный клип под названием «В долгий путь».

Егор Крид анонсирует сюрприз. Instagram @egorkreed

Новый трек певец приберег для первого раунда 17-го независимого баттла Hip-hop.ru. При этом рэпер признался, что успел отправить ролик в последний день подачи заявок.

В коротком видео Крид не без брани подтрунивает над маститыми исполнителями рэпа, которым «пора на пенсию». Но уже во второй половине песни произносит, что это шутка.

«Я тут не для того, чтобы перевернуть игру. Я тут для того, чтобы пиарить Hip-hop.ru», — заявил автор клипа.

Фолловеры Крида выразили ему поддержу и с восторгом оценили дерзкий выпад.

«Это самый крутой клип на канале!»

«Огонь, бро!»

«Уххх песня!» — написали пользователи.

17-й баттл будет проходить в четыре раунда, оценивать треки участников будут 14 судей, среди которых Стим (St1m), Хайд, Пиэм, Re-Pac, Типси Тип, Эрнесто и Джонибой. Трэки прислали рэперы из разных уголков России. В предыдущих состязаниях Hip-hop.ru участвовали Noize MC, Бабангида, СД и Оксимирон.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Гарика Харламова раскритиковала манеры Егора Крида.