Дочь Гарика Харламова раскритиковала манеры Егора Крида

Дочке юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус — Насте — уже пять лет. Малышка не перестает выдавать забавные перлы, которыми звездные родители спешат поделиться с подписчиками. На этот раз мама крошки опубликовала в Instagram совместный снимок с Егором Кридом и рассказала о том, как наследница прокомментировала фото.

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«Настя посмотрела на фото и сказала: „Мам, а почему ты не сказала Егору, что пальцем на человека показывать нехорошо?“ », — поделилась в соцсети артистка.

Instagram @asmuskristina

Поклонники Кристины Асмус поддержали ее дочку Настю и отметили, что ребенок прав — жест исполнителя на снимке не совсем уместен. Фотографию актриса сделала накануне — она побывала на концерте Егора Крида. По мнению жены Гарика Харламова, певец продемонстрировал зрителям потрясающее шоу.

« Бро, спасибо еще раз тебе и команде за концерт! Мы кайфанули! » — написала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями.