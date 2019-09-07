Дочь Гарика Харламова раскритиковала манеры Егора Крида

Дочке юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус — Насте — уже пять лет. Малышка не перестает выдавать забавные перлы, которыми звездные родители спешат поделиться с подписчиками. На этот раз мама крошки опубликовала в Instagram совместный снимок с Егором Кридом и рассказала о том, как наследница прокомментировала фото.
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
Поклонники Кристины Асмус поддержали ее дочку Настю и отметили, что ребенок прав — жест исполнителя на снимке не совсем уместен. Фотографию актриса сделала накануне — она побывала на концерте Егора Крида. По мнению жены Гарика Харламова, певец продемонстрировал зрителям потрясающее шоу.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями.