Водонаева назвала мужчину, которого любила по-настоящему

Светская львица Алена Водонаева заявила, что из всех бывших по-настоящему любила лишь первого мужа — предпринимателя Алексея Малакеева, рассказывает сайт Teleprogramma.pro. Телеведущая, автор бестселлера «Голая», владелец бренда и салона красоты свела с ума немало мужчин. В числе ее прежних ухажеров тусовщик и дизайнер Слава Пантеров, автогонщик и вице-чемпион «Формулы-2» Артем Маркелов, мастер тату Антон Коротков. Также Водонаева была замужем за известным диджеем Алексеем Косинусом.

Тем не менее из всех поклонников модель отдает предпочтение отцу своего сына Богдана. На недавний вопрос фанатов «Ради кого из своих мужчин вы были готовы на все?» звезда ответила: «Только ради первого мужа». Пара сыграла свадьбу в 2008 году. Спустя два года, в 2010-м у Алены и Алексея родился долгожданный ребенок. Однако через несколько месяцев занятые построением карьеры супруги развелись.

Экс-участница «Дома-2» не впервые за последние месяцы публично отметила Малакеева. Демонстрируя туфельки из своей гардеробной, она похвасталась эксклюзивной парой и подчеркнула, что ее заказал первый супруг в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Водонаева раскрыла пикантные подробности родов.