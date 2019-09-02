«Моя орхидея не испорчена»: Водонаева раскрыла пикантные подробности родов

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram и поделилась откровением. Поклонники спросили о том, каким способом знаменитость рожала.

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«Вы сами рожали или кесарево?» — написала одна из пользовательниц.

Алена Водонаева без стеснения поделилась подробностями этого мероприятия, сопровождая ответ откровенным фото.

«Моя орхидея не испорчена родами. Кесарево по необходимости. Тазовое смешанное предлежание. Спасибо, сынок», — написала светская львица.

Алена родила сына Богдана от первого мужа бизнесмена Алексея Малакеева. Через некоторое время они развелись. Мальчик остался с матерью, недавно ему исполнилось девять лет. Родители с этого года решили не отправлять Богдана в школу, а перевели на домашнее обучение.

Instagram @alenavodonaeva

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Водонаева свела подписчиков с ума томным видео.