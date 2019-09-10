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Ученые назвали перспективные методы лечения болезни Паркинсона

, 18:51 37

Бороться с недугом медики предложили на генетическом уровне.

Фото: www.globallookpress.com / Rudolf

Исследователи Сеченовского и Питтсбургского университетов обнародовали инновационный метод изучения и лечения болезни Паркинсона, передает ТАСС. Хроническое неврологическое заболевание сегодня широко распространено среди пожилых людей. Болезнь приводит к двигательным и речевым нарушениям, проблемам с памятью, снижению умственной работоспособности.

Наука пока не знает, как восстановить утраченные функции организма. Однако недуг можно предупредить и купировать. Бороться с ним ученые предложили на генетическом уровне.

«С помощью этого метода можно оценить роль различных клеточных процессов в развитии заболевания, разрабатывать новые лекарства и способы терапии», — рассказали представители Сеченского университета.

Авторы статьи исследовали роль митохондрий в развитии заболевания. Последние отвечают за наполнение клетки энергией и синтез активных форм кислорода. Для поддержания клеток необходимо своевременно удалять поврежденные метохондрии. Этот процесс организма называется митофагией. Ученые установили: неэффективная или чрезмерная митофагия может вызывать повреждение клеток и тканей, в том числе нейронов.

Также медики обратили внимание на восстановительные процессы в клетках и механизмы клеточной смерти — апоптоз и ферроптоз. Повлиять на них возможно с помощью методов геномного редактирования. Сегодня манипуляции с ДНК позволяют, к примеру, изменять отдельные последовательности нуклеотидов в молекуле и добиться прогресса в лечении.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи могут диагностировать болезнь Паркинсона по походке.

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