Пожар на рынке в Геленджике тушили более двух часов

В Геленджике сгорел городской рынок. Огонь возник в одном из торговых киосков и быстро распространился на триста квадратных метров.

Пламя удалось остановить и оно не перебросилось на расположенные рядом жилые дома. Правда, спасатели не сразу приступили к тушению — мешали припаркованные машины, две из них сгорели. А вот торговцы, которые несмотря на опасность, спасали товар, к счастью, не пострадали.

К этой минуте пожар ликвидирован, причины выясняют дознаватели.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в гостинице Сочи во время пожара погиб человек. Пламя вспыхнуло на кровле, а затем быстро распространилось на площади 100 квадратных метров.