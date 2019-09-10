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  4. Пожар на рынке в Геленджике тушили более двух часов

Пожар на рынке в Геленджике тушили более двух часов

, 17:55 Эфирная новость 29

К настоящему времени его полностью удалось ликвидировать, а торговцам остается лишь оценить ущерб.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

В Геленджике сгорел городской рынок. Огонь возник в одном из торговых киосков и быстро распространился на триста квадратных метров.

Пламя удалось остановить и оно не перебросилось на расположенные рядом жилые дома. Правда, спасатели не сразу приступили к тушению — мешали припаркованные машины, две из них сгорели. А вот торговцы, которые несмотря на опасность, спасали товар, к счастью, не пострадали.

К этой минуте пожар ликвидирован, причины выясняют дознаватели.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в гостинице Сочи во время пожара погиб человек. Пламя вспыхнуло на кровле, а затем быстро распространилось на площади 100 квадратных метров.

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