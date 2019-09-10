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В гостинице Сочи во время пожара погиб человек

, 11:51 Эфирная новость 39

Пламя вспыхнуло на кровле, а затем быстро распространилось на площади 100 квадратных метров.

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Фото, видео: ВКонтакте @chpsochi, 5-tv.ru

Один человек погиб в результате мощного пожара в Сочи. Еще один — в тяжелом состоянии в больнице.

Во вторник утром, 10 сентября, в Адлерском районе города загорелась гостиница. Пламя вспыхнуло на кровле, а затем быстро распространилось на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем было брошено четыре расчета. Эвакуировать пришлось 20 человек.

К этому часу огонь потушен, дознаватели выясняют причины пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре, который охватил центральный рынок еще одного курортного города — Геленджик. Известно, что один человек был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

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В гостинице Сочи во время пожара погиб человек

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