В гостинице Сочи во время пожара погиб человек

Один человек погиб в результате мощного пожара в Сочи. Еще один — в тяжелом состоянии в больнице.

Во вторник утром, 10 сентября, в Адлерском районе города загорелась гостиница. Пламя вспыхнуло на кровле, а затем быстро распространилось на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем было брошено четыре расчета. Эвакуировать пришлось 20 человек.

К этому часу огонь потушен, дознаватели выясняют причины пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре, который охватил центральный рынок еще одного курортного города — Геленджик. Известно, что один человек был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.