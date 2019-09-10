Любители иммерсивных шоу все чаще становятся жертвами мошенников

Десятки ценителей театрального искусства стали жертвами мошенников. Такое ограбление могло произойти только в культурной столице.

Сайты с рекламой самых модных спектаклей, обещающие по-петербургски полное погружение в действо, продавали несуществующие билеты.

Заманчивый постер со спектаклем в модном формате иммерсивного шоу Ольга Максименко увидела в социальных сетях. Билет стоил полторы тысячи — но за «полное погружение» такой суммы было не жалко. Однако в день представления девушку ждал неприятный сюрприз.

«С утра мне позвонили и сказали, что спектакль не состоится. И что деньги будут возвращены в течении двух недель», — вспоминает девушка.

В течение двух недель по словам Ольги деньги ей никто не вернул. Такие же проблемы возникли и у желающих сходить на два других иммерсивных шоу того же организатора. Схема была идентичной — отмена спектакля, бесконечные обещания и никакой конкретики.

И вот актеров псевдо-шоу удалось найти корреспонденту МИЦ «Известия» Александру Лисицину.