Спасшего тонущего мужчину во время шторма морпеха наградят

Командование Тихоокеанского флота наградит военнослужащего, который спас утопающего в Приморском крае.

26-летний морской пехотинец Илья Дулеба отдыхал с друзьями на пляже в бухте Стеклянная. В море бушевал шторм, один из купающихся заплыл слишком далеко — и начал тонуть. Мужчину пытались вытащить с помощью связанных буксировочных тросов, но длины не хватило. Тогда Илья бросился на помощь сам.

«До него-то я быстро доплыл по волнам. А обратно нет. Когда уже подплыл, я его веревкой подтянул. Ему бросил и сказал, чтобы он взялся руками. Он все это сделал, выполнил. И все, я дальше уже поплыл обратно», — вспоминает волнительные минуты спасения Илья Дулеба.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на пляже находились сотни человек, но предпочли не лезть в воду, а снимать все на камеры мобильных телефонов. Так что героя удалось разыскать, даже несмотря на то, что он почти сразу скромно исчез. Илья служит на флоте по контракту, так что подготовлен к спасению и оказанию первой помощи пострадавшим.