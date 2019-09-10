Женщина с двумя детьми пропала в Ленобласти

Женщина с двумя детьми пропала в Ленинградской области. Полиция ведет розыск жительницы Всеволожского района.

О том, что пропавшая перестала выходить на связь, правоохранительным органам сообщила мать потерявшейся женщины. Она вышла из дома в понедельник, 9 сентября, около 16:00.

Женщина собиралась обратиться к судебным приставам, чтобы решить вопрос с выплатой алиментов бывшим мужем. С собой она взяла своих детей 2014 и 2019 года рождения. Куда она пошла на самом деле и почему не вернулась домой — неизвестно.

У пропавшей женщины в настоящее время есть молодой человек — сотрудники полиции устанавливают место его жительства.

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