Истории пятерых людей, чудом выживших в теракте 11 сентября 2001 года

Серию террористических актов 11 сентября 2001-го трудно забыть. За самым масштабным терактом в истории человечества наблюдал весь мир. Виновниками американской трагедии стали боевики из запрещенной террористической группировки «Аль-Каида»*. Кроме двух угнанных самолетов, направленных в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, два других воздушных судна были разбиты в Пентагоне и городе Шанксвилл в штате Пенсильвания. В тот кровавый сентябрьский день погибли 2977 человек. Около 200 человек выбросились из Южной и Северной башен из-за отсутствия надежды на спасение. Но были и те, кто смог спастись. Кто эти люди, рожденные в рубашках? Рассказывает 5-tv.ru.

Александр Скибицкий — 65 этаж

Покинул Южную башню за несколько минут до столкновения с самолетом

Александр Скибицкий эмигрировал в США из Краснодара, а сейчас проживает в Канаде. В 2001-м он работал в Южной башне на 65 этаже. Около девяти утра Александр находился на своем рабочем месте и предвкушал выходные с женой на Гудзоне. Вскоре стало известно, что Северная башня горит, но причина была неясна. Работники офиса не подозревали, что в соседний небоскреб уже врезался самолет. Никто не мог даже представить, что кто-то может влететь в городское здание в столь ясный день. Такое развитие событий было из разряда фантастики.

Его коллеги тут же начали звонить родным и сообщать, что с ними все в порядке, но Александр чувствовал, что это не просто пожар. Как рассказывал Скибицкий СМИ, он и его коллега из Пакистана чувствовали неладное и решили покинуть офис вопреки объявлению службы безопасности о том, что жизни людей ничто не угрожает. Они боялись, что огонь перекинется на Южную башню. Тем временем, работники офиса начали упаковывать документы и компьютеры на случай чрезвычайной ситуации.

Южная башня Всемирного торгового центра в момент обрушения. Фото: Globallookpress.com / Gulnara Samoilova

Александр и его сослуживец Волли спустились вниз на лифте, но их остановила охрана и попросила вернуться на рабочие места. Мужчины не послушались и прорвались наружу. Ближайшие улицы ко Всемирному торговому центру были усыпаны пеплом, а из Северной башни валил черный дым. Люди с верхних этажей (высота башен составляла по 110 этажей каждая) выпрыгивали из окон. Только тогда они поняли, что произошло действительно страшное.

Буквально через несколько минут, по официальной информации в 09:02 утра, в Южную башню врезался самолет рейса 175 United Airlines. Борт протаранил с 77 по 85 этаж, Александр и его коллега могли погибнуть, не ослушайся они охрану на выходе. По его словам, в тот момент начался настоящий ад. Люди выбегали из зданий, а на землю падали пылающие тела. Южная башня рухнула быстрее, чем Северная. Коллеги Александра погибли.

Дженис Брукс — 84 этаж

Спаслась из Южной башни

Персональный консультант Дженис Брукс работала на 84 этаже Южной башни. Утром 11 сентября женщина услышала странный звук, напоминающий глухой холопок. Из окон здания напротив начали разлетаться бумаги, кто-то крикнул: «Бегите!». Дженис не сразу поняла, что ей делать и даже успела позвонить своему начальнику в Лондон, чтобы спросить разрешение покинуть рабочее место. Он сообщил ей, чтобы она как можно скорее убиралась из офиса, потому что в Северную башню влетел самолет. В тот момент об этом уже было известно из новостей по всему миру.

Дженис Брукс. Фото: 5-tv.ru

Брукс спустилась вниз на 12 этажей, но по громкоговорителям сообщили, чтобы все возвращались на свои рабочие места. Она начала подниматься обратно, а когда дошла до входной двери на свой этаж, содрогнулась и Южная башня. Моментально было разрушено шесть этажей корпуса, навстречу Дженис бежали раненые люди. Казалось, спастись было невозможно, ведь все лестницы были разрушены, но в хаосе и дыму люди нащупали дверь к другой лестнице и побежали по ней вниз. Дженис сняла туфли и помчалась к выходу на первый этаж, а в ее ступни впивались многочисленные осколки.

Стэнли Праймант — 81 этаж

Находился внутри Южной башни в семи метрах от врезавшегося самолета

Праймант был сотрудником Fuji Bank, офис которого располагался на 81 этаже Южной башни. Когда самолет ударил по Северному корпусу, он поднимался на лифте в офис. Как только Стэнли вышел на связь, ему тут же стали звонить знакомые и интересоваться в порядке ли он. После этого он выглянул в окно и увидел, что в соседней башне полыхает огонь. Мужчина попытался дозвониться до отдела своего банка в Северной башне, но там уже никто не отвечал. Праймант решил, что из здания нужно выбираться. Как и других, охрана и полиция вернули его обратно в задние.

Стэнли Праймант. Фото: 5-tv.ru

Стэнли вернулся в свой офис и встал возле окна. Через несколько минут он заметил, как возле статуи Свободы пролетает самолет и стремительно приближается прямо в его сторону. Вскоре воздушное судно было настолько близко, что сквозь максимально звукоизолированные окна можно было услышать шум моторов. Праймант начал молится и залез под свой стол. Через несколько секунд этаж вспыхнул, но до его кабинета пламя не добралось.

Из помещения выбраться самостоятельно он не мог, так как оно было полностью разрушено. Мужчине оставалось только звать на помощь. На его истошные крики откликнулись люди, которые спускались по лестнице неподалеку. Вице-президент Euro Brokers Брайян Клар вернулся, чтобы помочь Прайманту. Им удалось выбраться из башни меньше чем за час. В 09.59 она рухнула, погребя под собой тысячи человек.

Рон ДиФранческо — 84 этаж

Спасся из Южной башни за несколько минут до обрушения здания

Утро 11 сентября ничем не отличалось для Рона от других. Он работал брокером, а его кабинет располагался на 84 этаже Южной башни. Как только он заметил дым в соседнем здании, ДиФранческо тут же решил выйти на улицу.

Через несколько минут после его ухода на лестницу, второй угнанный самолет врезался и в его башню. По пути он встретил людей, которые уговорили его идти наверх, так как пожар на нижних этажах был слишком сильным. Но двери на крышу оказались заблокированы, Рон добрался до свободной площадки в зоне удара и лег на пол. Вокруг него лежали задыхающиеся люди, всеобщая паника натолкнула его на мысль, что нужно снова попытаться спуститься вниз. Под адреналином от случившегося, ему удалось спуститься на первый этаж, а через несколько минут Южный корпус начал рушиться.

Рон ДиФранческо. Фото: 5-tv.ru

Вскоре он потерял создание, а очнулся уже в больнице с переломом позвоночника и многочисленными ожогами. Рон ДиФранческо стал последним человеком, который успел покинуть второе здание до обрушения. И одним из четырех выживших американцев, находившихся выше 81 этажа в момент столкновения.

Паскаль Буззели — 64 этаж

Очнулся живым на руинах седьмого этажа Южной башни

Инженеру-конструктору Паскалю Буззели было 43 года, когда произошел террористический акт 11 сентября. Он поднимался на лифте на свой этаж и увидел паникующих людей. Паскаль тут же позвонил жене и попросил ее включить телевизор, она сообщила мужу, что Северная башня протаранена самолетом и горит. Вскоре Буззели и его коллеги бросились к лестнице, чтобы спуститься вниз и успели достичь уровня 22 этажа, когда здание начало рушиться.

Паскаль Буззели с женой Луис. Фото: 5-tv.ru

Он понял, что спастись вряд ли получится и свернулся в клубок, чтобы скатиться вниз по многочисленным обломкам. Очнулся Паскаль в руинах на седьмом этаже, отделавшись переломом ноги.

* террористическая организация запрещенная на территории РФ.