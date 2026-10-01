«Сарик похудел на уколах»: Лиза Моряк рассказала, что беспокоит мужа

Лиза Моряк: Сарик Андреасян похудел на уколах

Режиссер Сарик Андреасян похудел примерно на 12 килограммов с помощью уколов. Об этом 5-tv.ru рассказала его жена, актриса Лиза Моряк, на премьере сериала «Полдень».

Моряк не стала скрывать результат супруга. Она отметила, что внешне Андреасян действительно сильно изменился. Но, как выяснилось, легким этот процесс для него не оказался.

«Мы это не скрываем, он прекрасно выглядит, он потерял 12 килограммов. Но я все равно даже на его примере вижу, как у него немного упало зрение. Он жалуется на слабость», — рассказала актриса.

По словам Моряк, после похудения у мужа также появились головные боли и ощущение тяжести. Поэтому сама актриса теперь не торопится повторять его опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Моряк планирует сбросить восемь килограммов. Актриса работает с диетологами и проходит реабилитацию.

Дополнительным стимулом для нее станет предстоящая поездка в Италию, где Моряк планирует носить купальник и внимательнее следить за своим питанием.

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