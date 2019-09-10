Фестиваль современных детей ТРЕНD пройдет на курорте «Игора» в Ленобласти

Фестиваль современных детей ТРЕНD состоится в субботу, 14 сентября, в Ледовом дворце на территории всесезонного курорта «Игора» в Ленинградской области. Уникальность мероприятия состоит в том, что его разнообразная программа составлена не только для детей, но также их родителей.

Спорт для детей:

Итак, у юных гостей фестиваля — любителей футбола — будет уникальный шанс принять участие в мастер-классе специалистов академии легендарного итальянского клуба «Ювентус» во главе с ее спортивным директором Марко Иснарди.

Любой желающий сможет взять уроки у тренеров Школы тенниса Дениса Лаврентьева. Представители Русской Шахматной школы расскажут об основах этой интеллектуальные игры.

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Интеллектуальные состязания для детей:

Одной из самых захватывающих площадок фестиваля станет «Киберзона», где пройдет супертурнир по популярным играм FORTNITE и ROBLOX.

Также академия «Ювентус» при поддержке NOVAeSport устроит для ребят виртуальный чемпионат по футболу.

Состоятся обучающие уроки по цифровым технологиям. С ребятами пообщается популярный блогер «Папа Роб», который расскажет секреты, как привлекать подписчиков.

Videofabrika научит желающих создавать видеоконтент на мобильном телефоне. Академия цифровых технологий проведет уроки по химии, технологии VR (виртуальная реальность) и управлению квадрокоптерами. Международная сеть детских центров «Менар» обучит «ментальной арифметике».

Немало сюрпризов для гостей подготовит и Пятый канал — информационный партнер фестиваля. На площадке фестиваля будет работать настоящая новостная студия, где каждый сможет попробовать себя в роли ведущего новостей, режиссера, звукорежиссера и оператора. Также будет проводиться квест по съемочным павильонам сериалов Пятого канала и мастер-класс от актеров шоу «Импровизация по-питерски».

Об основах тележурналистики расскажут представители школы «Теледетки».

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Занятия для родителей:

Что касается родителей, то для них откроется лекторий «Поговорим о важном», посвященный самым актуальным темам взаимоотношений с детьми. Известный певец Максим Леонидов расскажет о своей Мастерской и о том, как развивать таланты ребенка.

Развлечения для детей и взрослых:

На большом танцполе Ледового дворца раскинется «Селфи-Парк», куда войдут фото- и видео-аттракционы, и даже виртуальный кинотеатр.

В режиме нон-стоп будет проходить шоу-программа при участии «Мастерской Максима Леонидова», Dj Battle. Хиты исполнят DJ Verdi & DJ Semesha и другие музыканты. Все желающие смогут присоединиться к танцевальным флешмобам под известные песни: Triangle Dance, Gangnam Style, Pineapple Pen и другие.

На территории фестиваля будет работать караоке, можно будет поиграть на бильярде, в боулинг, настольный теннис, интерактивный тир от клуба «Шквал».

Не будет скучно и самым маленьким посетителям — их ждут герои любимого мультсериала «Смешарики». Завершится фестиваль мегадискотекой с большим количеством спецэффектов: конфетти, дымовыми пушками и фейерверком из шаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ТРЕНD открытый Киберспортивный турнир пройдет по двум самым популярным играм — FORTNITE и ROBLOX.