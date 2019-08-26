Фото: На курорте «Игора» пройдет фестиваль современных детей ТРЕНD

Уникальный детский фестиваль ТРЕНD, который объединит в себе киберспорт, интерактивы, лекторий, мастер-классы и невероятную шоу-программу с МЕГА дискотекой пройдет 14 сентября на курорте «Игора» под Санкт-Петербургом.

Как сообщили 5-tv.ru организаторы, в Ледовом дворце «Игоры» будет собрано все, что интересует современных детей, и испытать на себе эти тренды сможет каждый желающий. Хедлайнерами фестиваля выступят известный артист Максим Леонидов со своей детской музыкальной школой-мастерской, группа Дунаевский Orchestra, чемпионы мира по бальным и народным танцам.

В интерактивной зоне гости фестиваля получат возможность принять участие в открытом Киберспортивном турнире по двум самым популярным играм — FORTNITE и ROBLOX. Там же популярные блогеры встретятся со своими поклонниками и поделятся историей собственного успеха.

Немало сюрпризов для гостей подготовит и Пятый канал — информационный партнер фестиваля. На площадке фестиваля будет работать настоящая новостная студия, где каждый сможет попробовать себя в роли ведущего новостей. Также будет проводиться квест по съемочным павильонам сериалов Пятого канала и мастер-класс от актеров шоу «Импровизация по-питерски».

Videofabrika научит созданию видео на телефоне и представит Селфи Парк с фото- и видео-аттракционами и виртуальным кинотеатром. А на мастер-классе Школы тележурналистики «Теледетки» каждый ребенок сможет попробовать себя в роли ведущего или корреспондента.

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Самые юные участники фестиваля будут веселиться с героями любимого мультсериала «Смешарики», а их родители тем временем с пользой проведут время в лектории, где речь пойдет о самых актуальных для родителей темах.

«Фестиваль современных детей — это место, где главное действующее лицо — ребенок. Он откроет родителям свой мир, ведь что может быть важнее, чем быть с ребенком на одной волне, знать про его увлечения и разговаривать с ним на одном языке?» — уверен организатор фестиваля ТРЕНD Денис Цыганков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как на курорте «Игора» проходила «Гонка Героев».