  1. Пятый канал
  4. Фото: На курорте «Игора» пройдет фестиваль современных детей ТРЕНD

Фото: На курорте «Игора» пройдет фестиваль современных детей ТРЕНD

, 19:56 Фото 9

Погрузиться в мир своих детей родители смогут на фестивале ТРЕНD. Уникальная программа объединит киберспорт, интерактивы, лекторий, мастер-классы и невероятную шоу-программу с МЕГА дискотекой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Уникальный детский фестиваль ТРЕНD, который объединит в себе киберспорт, интерактивы, лекторий, мастер-классы и невероятную шоу-программу с МЕГА дискотекой пройдет 14 сентября на курорте «Игора» под Санкт-Петербургом.

Как сообщили 5-tv.ru организаторы, в Ледовом дворце «Игоры» будет собрано все, что интересует современных детей, и испытать на себе эти тренды сможет каждый желающий. Хедлайнерами фестиваля выступят известный артист Максим Леонидов со своей детской музыкальной школой-мастерской, группа Дунаевский Orchestra, чемпионы мира по бальным и народным танцам.

В интерактивной зоне гости фестиваля получат возможность принять участие в открытом Киберспортивном турнире по двум самым популярным играм — FORTNITE и ROBLOX. Там же популярные блогеры встретятся со своими поклонниками и поделятся историей собственного успеха.

Немало сюрпризов для гостей подготовит и Пятый канал — информационный партнер фестиваля. На площадке фестиваля будет работать настоящая новостная студия, где каждый сможет попробовать себя в роли ведущего новостей. Также будет проводиться квест по съемочным павильонам сериалов Пятого канала и мастер-класс от актеров шоу «Импровизация по-питерски».

Videofabrika научит созданию видео на телефоне и представит Селфи Парк с фото- и видео-аттракционами и виртуальным кинотеатром. А на мастер-классе Школы тележурналистики «Теледетки» каждый ребенок сможет попробовать себя в роли ведущего или корреспондента.

5-tv.ru

Самые юные участники фестиваля будут веселиться с героями любимого мультсериала «Смешарики», а их родители тем временем с пользой проведут время в лектории, где речь пойдет о самых актуальных для родителей темах.

«Фестиваль современных детей — это место, где главное действующее лицо — ребенок. Он откроет родителям свой мир, ведь что может быть важнее, чем быть с ребенком на одной волне, знать про его увлечения и разговаривать с ним на одном языке?» — уверен организатор фестиваля ТРЕНD Денис Цыганков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как на курорте «Игора» проходила «Гонка Героев».

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

20:08
Актер Владимир Машков награжден орденом Почета
19:58
Видео: В центре Москвы полыхает женский Богородице-Рождественский монастырь
19:56
Фото: На курорте «Игора» пройдет фестиваль современных детей ТРЕНD
19:45
Врачам из РФ удалось сохранить ногу сирийскому мальчику, попавшему под обстрел в Дамаске
19:43
Фото: Сбежавшего с пистолетом в Якутии полицейского нашли мертвым
19:34
«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Сейчас читают

Голая или нет? Новое фото Анастасии Волочковой вызывает сомнения
5-tv.ru публикует фото с места обнаружения СВУ в больнице университета Мечникова в Петербурге
«Красивый мальчик»: Проехавший в метро Дмитрий Нагиев насмешил фанатов

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги