  1. Пятый канал
  4. «Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов

«Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов

, 22:33 Эфирная новость 28

Сестрорецкий районный суд Петербурга назначил на 12 сентября предварительное слушание по делу миллиардера Игоря Воробья.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Для суда над скандальным миллиардером Игорем Воробьем, выбрали тихий пригород Петербурга — курортный Сестрорецк. Туда направили на рассмотрение самое громкое «фармацевтическое» дело последних лет. Там завод, где производили широко рекламируемые еще несколько лет назад препараты для мужской потенции.

Сам Воробей — в СИЗО, препараты запрещены, а «звезды» роликов отказываются вспоминать о своем «духоподъемном» творчестве. Это «дело» уверена корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте может стать прецедентом, если приговор будет по статье — «фальсификация биологически активных добавок». Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете.

Читайте также

+21° Днём +25°
Ночью +14°
65.44
-0.13 72.30
-0.03
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

23:06
Видео: Термин «пляж» предложили закрепить в Водном кодексе
22:49
«Дочь греческого олигарха»: Мария Миронова высмеяла заявление о своем отце
22:33
«Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов
22:18
Западные звезды запустили в сети новый челлендж Back2School
21:59
В томительном ожидании: В Петербург приехала комиссия УЕФА
21:39
«Мне мои зубы нравятся»: Возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам

Сейчас читают

Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить
Настя Ивлеева нашла способ освободиться от наручников для любовных утех
Почему нельзя мыть курицу и некоторые другие продукты

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев