«Короля эрекции» будут судить в Петербурге по обвинению в фальсификации БАДов

Для суда над скандальным миллиардером Игорем Воробьем, выбрали тихий пригород Петербурга — курортный Сестрорецк. Туда направили на рассмотрение самое громкое «фармацевтическое» дело последних лет. Там завод, где производили широко рекламируемые еще несколько лет назад препараты для мужской потенции.

Сам Воробей — в СИЗО, препараты запрещены, а «звезды» роликов отказываются вспоминать о своем «духоподъемном» творчестве. Это «дело» уверена корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте может стать прецедентом, если приговор будет по статье — «фальсификация биологически активных добавок». Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете.