Архип Глушко предостерег девушек от чрезмерной ревности

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип активно позиционирует себя, как начинающий блогер. Молодой человек снялся в ролике, в котором наглядно продемонстрировал, чем может закончиться сцена ревности.

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На кадрах запечатлена мирно беседующая пара в исполнении самого Архипа и его возлюбленной Марии Слугиной, сидящих в парке на скамейке. Однако в какой-то момент парень обращает внимание на проходящую мимо другую девушку. В этот момент его пассия закатывает чуть ли не истерику, а молодой человек надевает ей на голову пакет и убегает вслед за незнакомкой.

« Вот что бывает если девушка чрезмерно ревнива. Так что девушки, не доставайте пацанов, а то все может закончиться вот так », — подписал он видео.

Первой прокомментировала пост мама Архипа.

« Ревность в меру — это показатель неравнодушия людей, любящих друг друга, главное не переревновать, а то будем как в твоем ролике, сынок! » — написала она.

В целом подписчицы лишь отчасти согласились с Архипом.

«Если женщина не ревнует, то ей пофиг на мужчину», — считает одна из них.

«Ревность — это чувства», — уверена другая.

Ранее 17-летний сын Наташи Королевой Архип и 33-летняя экс-участница «Дома-2» Мария Слугина рассказали о своем романе.