День Усекновения Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, православные всего мира отмечают праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день является памятным, нежели предполагает какое-то веселье. Ведь из его названия следует, что истинный верующий был казнен нехристями.

История праздника

Трагическая история разворачивалась на рубеже тысячелетий на территории современного Израиля — в Иудее во времена правления Ирода Антипы, сына Ирода Великого. Правитель не отличался благочестивым поведением, в частности, прелюбодействовал с женой своего брата, за что Иоанн неоднократно публично его критиковал. Такие заявления праведника вредили репутации Ирода Антипы и он повелел посадить святого за решетку.

В день своего рождения Ирод устроил для своих приближенных пир, на котором и танцевала его любовница — Иродиада. Она так поразила всех присутствующих, что правитель предложил исполнить любое ее желание. Женщина тотчас повелела подать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.

Несмотря на то, что Ирод боялся гнева Божия, он распорядился совершить этот страшный грех. Голова была отдана на растерзание неистовой любовнице.

Отмечать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали его ученики. В народном календаре этот день известен как Головосек.

Что нельзя делать 11 сентября

Лучше всего со всей строгостью отнестись к своим желаниям и прихотям. Воздержание во всех проявлениях — вот девиз на сегодня. Это касается и еды, и развлечений, пишет «Утро.ру».

Вспоминая о смерти Иоанна Крестителя, в этот день в быту лучше избегать брать в руки нож. Особенно не рекомендуется шинковать капусту — наши предки считали, что она ассоциируется с головой.

Кроме того, не рекомендуется проводить время у воды В народе верили, что сегодня там сосредоточена нечистая сила. Особенно опасно находиться вблизи водоемов по ночам. Безопаснее всего в это время быть дома в кругу семьи.

Что можно делать 11 сентября

Лучше посетить церковь и отстоять службу, а также заняться богоугодными делами: помогать не только близким, но и незнакомым нуждающимся. Считается, что если к вам прибилось бездомное животное, то его непременно нужно приютить.

Также полезно заняться самообразованием — получением новых знаний и изучением современных технологий. В общем сегодня идеальный день для любой умственной и творческой деятельности.

Приметы на 11 сентября

Если слышится эхо на закате — скоро станет теплее;

Тепло также предвещает громкое кваканье лягушек рядом с болотом;

Днем стоит хорошая погода — вечером польет дождь;

Скворцы до сих пор не улетели на юг — осень выдастся сухой.

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