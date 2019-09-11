Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали. Об этом сообщает АГН «Москва». Операция проводилась в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Сообщается, что у артиста было диагностировано онкологическое заболевание.

«У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», — рассказал врач в интервью агентству.

Как стало известно ранее, Александр Розенбаум был госпитализирован еще 1 сентября. В одной из московских клиник певцу стало плохо, ему сразу же вызвали скорую помощь. По предварительным данным, он перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Окружение Розенбаума заверило, что хирургическое вмешательство было плановым и жизни артиста ничего не угрожает.