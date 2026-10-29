«Пустая атмосфера»: Сергей Мазаев оценил мастерство российских музыкантов

Певец Сергей Мазаев не согласился с нехваткой хороших музыкантов в России

Заслуженный артист России, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о ситуации с музыкантами в стране. Своим мнением о перспективах сегодняшних артистов он поделился на концерте коллеги, народного артиста РФ Игоря Бутмана в Кремле, посвященном его 65-летию.

По словам Мазаева, основная проблема заключается в качестве образования, но это не значит, что талантов мало. Он не согласился с представлением о нехватке хороших музыкантов в России и подчеркнул, что сегодня у молодежи куда больше возможностей усовершенствовать свое мастерство.

«Когда мы с Игорем были молодыми и начинали свое профессиональное движение, тогда была, конечно, значительно более пустая атмосфера, было больше вакуума в нашей области. А сейчас, во-первых, материальная база очень хорошая. Сейчас инструментов можно приобрести любых сколько угодно. И музыкантов хороших сейчас очень много», — сказал он.

Мазаев отметил, что несмотря на обилие молодых талантов и уже взрослых профессионалов, не всегда из отличных отдельных артистов получается такой же отличный ансамбль. По словам исполнителя, оркестровая работа — это особая сфера творчества.

«Будучи уже хорошим музыкантом, можно быть неважным оркестрантом, поэтому в оркестре надо тоже начинать репетировать и сыгрываться просто. Вообще Игорю Михайловичу виднее, потому что я-то в рок-н-ролле всю жизнь», — заключил Мазаев.

Игорь Бутман — народный артист России, один из самых известных саксофонистов мира. Он родился в Ленинграде, окончил музыкальное училище имени Мусоргского, играл в ансамбле Давида Голощекина и оркестре Олега Лундстрема. В 1987 году переехал в США, окончил колледж Беркли, выступал с Дейвом Брубеком, Чиком Кориа и Патом Метини. В 1999 году создал собственный биг-бенд, который сегодня считается одним из самых профессиональных джазовых коллективов в мире. Бутман основал фестивали «Триумф Джаза», Sochi Jazz Festival и другие, открыл джазовые клубы в Москве и Сочи.

Сергей Мазаев — советский и российский музыкант, певец и актер. Он родился в Москве, окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по классу кларнета, учился на экономическом факультете МГУ. В 1980-х работал в группах «Автограф» и ВИА «Здравствуй, песня», а с 1989 года стал фронтменом «Морального кодекса». Группа выпустила такие хиты, как «До свидания, мама», «Ночной каприз» и «Первый снег», а в 2024 году отметила 35-летие концертом в Кремле. Мазаев также руководит эстрадным оркестром и струнным квинтетом QUEENtet.

Ранее в интервью 5-tv.ru Сергей Мазаев рассказал о знакомстве с Игорем Бутманом. По словам исполнителя, их первая встреча произошла в 1986 году на вечеринке в ресторане «Белград-2». Тогда Бутман играл в группе «Аллегро», а Мазаев — на саксофоне в «Автографе».

Артист отметил, что Бутман уже тогда был одной из самых ярких фигур отечественного джаза. Познакомил будущих друзей музыкант Юрий Лемберт — джазовый пианист и руководитель собственного квартета. С тех пор, по словам Мазаева, они неразлучны.

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