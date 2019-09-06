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«Концерты мы не отменяем»: Состояние Розенбаума стабилизировалось

, 14:00 Фото 13

Артист приходит в себя после плановой операции.

Фото : ТАСС / Игорь Акимов

Продюсер Розенбаума Белла Купсина заверила, что с ним все в порядке и никаких проблем после операции он не испытывает, пишут РИА Новости.

«У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности» — рассказала она.

Как стало известно ранее, Александра Розенбаума госпитализировали 1 сентября. В одной из московских клиник певцу стало плохо, ему сразу же вызвали скорую помощь. По предварительным данным, он перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Окружение Розенбаума заверило, что хирургическое вмешательство было плановым и жизни артиста ничего не угрожает.

Ближайший концерт запланирован на 21 сентября в петербургском БКЗ «Октябрьский».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии здоровья Александра Розенбаума.

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