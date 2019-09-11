Видео: Товарный состав сошел с рельсов и загорелся в США

В пригороде американского Сент-Луиса эвакуировали сразу три школы из-за угрозы отравления опасными химикатами. Причиной стало ЧП на железной дороге. Там сошел с рельсов и загорелся товарный поезд.

Представители компании-перевозчика заявили, что состав перевозил обычный растворитель. А клубы едкого черного дыма от пожара — для людей безвредны.

Однако местная полиция на всякий случай все же решила перевезти детей и преподавателей, которые находились вблизи пожара, в отдаленные районы. На месте сейчас работают экологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дорогой отель в Казахстане загорелся после взрыва газового баллона.