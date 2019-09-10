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  4. Дорогой отель в Казахстане загорелся после взрыва газового баллона

Дорогой отель в Казахстане загорелся после взрыва газового баллона

, 20:21 Видео 96

Взрывоопасный груз находился в припаркованном рядом с гостиницей грузовике.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, YouTube / Bnews Редакторы

Кровля четырехзвездочного отеля Royal Grand Hotel в городе Туркестан на юге Казахстана загорелась после взрыва газового баллона, который находился в припаркованном поблизости «ЗиЛе».

Инцидент произошел вечером во вторник, 10 сентября, когда по неустановленной пока причине сначала загорелся автомобиль, затем сдетонировал баллон, и после огонь перекинулся на здание гостиницы.

На кадрах очевидцев видно, что в результате крыша ресторана, расположенного на первом этаже, объята пламенем.

Площадь пожара достигла 1,4 тысячи квадратных метров.

 

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

В конце июня в Туркестанской области Казахстана на военном складе прогремели взрывы, в результате чего погибли два человека.

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