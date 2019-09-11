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  4. Стая диких гусей прервала полет Boeing-737 в Шотландии

Стая диких гусей прервала полет Boeing-737 в Шотландии

, 11:33 Видео 106

Самолет авиакомпании Swoop, вылетевший в канадский Эдмонтон из шотландского аэропорта Эбботсфорд, был вынужден экстренно вернуться и совершить аварийную посадку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl, Twitter @AllisonM_Hurst, @LovellaSchelle8

Самолет авиакомпании Swoop, вылетевший в канадский Эдмонтон из шотландского аэропорта Эбботсфорд, был вынужден экстренно вернуться и совершить аварийную посадку. Авиаинцидент произошел во вторник, 10 сентября.

Boeing-737 сразу же после взлета столкнулся со стаей гусей. Одна из птиц попала в двигатель.

«Я увидела пламя, исходящее из правильного двигателя», — подписала опубликованное в сети видео одна из пассажирок по имени Эллисон.

Известно, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту вылета. Пострадавших нет. На борту находилось 176 пасажиров.

«Безопасность является нашим приоритетом и всегда будет на переднем крае принятия решений. Мы приносим свои извинения за неудобства для наших пострадавших путешественников», — заявили в авиакомпании.

Рейс был задержан на несколько часов.

Как сообщают местные СМИ, в августе текущего года в аэропорту Эбботсфорд произошло семь случаев столкновения с птицами. Однако они не были как-то задокументированы. Представители воздушной гавани категорически отрицают подобные инциденты ранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фантастическом приземлении Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье после попадания птиц в двигатель.

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