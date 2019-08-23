«Черные ящики» Airbus А321 зафиксировали столкновение с птицами при взлете

«Черные ящики» самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» зафиксировали признаки столкновения воздушного судна со стаей птиц в момент отрыва от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский», сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете.

По данным самописцев, диспетчеры предупредили летчиков о возможном пролете стаи птиц по курсу лайнера.

« Перед взлетом диспетчер аэропорта предупреждал экипаж о возможном нахождении птиц в воздухе. Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлетной полосы », — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что воздушное судно с момента взлета и до посадки «на брюхо» находилось в воздухе около полутора минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321.