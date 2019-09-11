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Спецслужбам разрешат сбивать дроны

, 19:21 Эфирная новость 17

Данная мера может коснуться летательных аппаратов, которые будут пролетать недалеко от мест массового скопления людей и аэропортов.

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Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников, 5-tv.ru

Спецслужбам могут разрешить сбивать дроны. В основном это коснется аппаратов, замеченных вблизи аэропортов, в местах массового скопления людей или над стратегически важными объектами. Законопроект в первом чтении планируют рассмотреть в Госдуме.

Доступный по цене квадрокоптер, сейчас может купить и отправить в полет любой желающий. Между тем уничтоженное силовиками имущество - частая причина гражданских исков. А нормативных актов с четко прописанными правилами использования беспилотников не существует. Ответственность за нарушения тоже не определена.

 

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