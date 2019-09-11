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  4. Десять человек погибли, еще семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Десять человек погибли, еще семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

, 12:16 Фото 154

Авария произошла в районе населенного пункта Калканлы.

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Фото, видео: Twitter @yeniasya, @t24comtr, @nehaber24

Десять человек погибли в ДТП, которое произошло в среду, 11 сентября, в провинции Битлис на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора провинции Октая Чагатая.

Еще семь человек получили ранения. Известно, что микроавтобус перевернулся на трассе в районе населенного пункта Калканлы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Предварительно, микроавтобус не был туристическим. Были ли на борту россияне не известно.

Пострадавшие госпитализированы в местные больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пятилетней россиянки на курорте в Турции.

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