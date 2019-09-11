Десять человек погибли, еще семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Десять человек погибли в ДТП, которое произошло в среду, 11 сентября, в провинции Битлис на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора провинции Октая Чагатая.

Еще семь человек получили ранения. Известно, что микроавтобус перевернулся на трассе в районе населенного пункта Калканлы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Предварительно, микроавтобус не был туристическим. Были ли на борту россияне не известно.

Пострадавшие госпитализированы в местные больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пятилетней россиянки на курорте в Турции.