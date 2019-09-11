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«Держится бодро»: 81-летняя мама Валерии снова начала ходить

, 12:59 17

Галина Николаевна восстанавливается после сложной операции на ногах.

Фото: Instagram @valeriya

Мама певицы Валерии постепенно восстанавливается после операции: женщина начала ходить. 81-летней Галине Николаевне в начале августа сделали операцию по замене коленных суставов. Оперировали женщину в швейцарской клинике, там же она наблюдалась после хирургического вмешательства.

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Теперь необходимость в круглосуточном наблюдении медиков отпала, и Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным забрали Галину Николаевну домой в Москву. По словам Пригожина, мама Валерии уже даже выходит в свет — недавно она побывала на 25-летии старшего сына певицы.

«Галина Николаевна держится довольно бодро, но без ходунков пока не может. Теперь предстоит курс реабилитации. Понимаем — ей нужна помощница, учитывая, что мы постоянно в разъездах. Решаем этот вопрос», — цитирует Пригожина StrarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия встретила на своем концерте боксера Александра Поветкина.

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