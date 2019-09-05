Знаменитая певица Валерия приехала на гастроли в Курск и с удивлением обнаружила среди своих зрителей прославленного боксера Александра Поветкина, который на днях вернулся из Лондона после очередной триумфальной победы.

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Валерия с гордостью разместила в Instagram фото с легендарным спортсменом, на счету которого 35 побед и лишь два поражения.

« Приятно, что сегодня на концерте был наш выдающийся боксер, Чемпион мира, Олимпийский чемпион, которого по праву называют русским витязем, Александр Поветкин. Он, оказывается, родом из Курска, а я и не знала. Вот и встретились сегодня на его родной земле », — прокомментировала она снимок.

Instagram @valeriya

Фанаты артистки порадовались такой неожиданной встрече и ничуть не удивились, что Поветкин тоже оказался среди их числа.

« Многим нравится ваше творчество, в том числе и спортсменам », — написала одна из подписчиц.

« Не удивлена, что Поветкин пришел на ваш концерт, так как вы одна из лучших певиц нашей эстрады », — отметила другая.

« Валерия шикарная! Саня — красава! » — лаконично добавил третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия трогательно поздравила старшего сына с 25-летием.