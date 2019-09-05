Знаменитая певица Валерия приехала на гастроли в Курск и с удивлением обнаружила среди своих зрителей прославленного боксера Александра Поветкина, который на днях вернулся из Лондона после очередной триумфальной победы.
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Валерия с гордостью разместила в Instagram фото с легендарным спортсменом, на счету которого 35 побед и лишь два поражения.
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Фанаты артистки порадовались такой неожиданной встрече и ничуть не удивились, что Поветкин тоже оказался среди их числа.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия трогательно поздравила старшего сына с 25-летием.