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  4. «Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте поддержали Билана после скандала в Самаре

«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте поддержали Билана после скандала в Самаре

, 7:29 230

Певец выступил на концерте в волжском городе в нетрезвом состоянии.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Известная российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте поддержали своего коллегу по цеху Диму Билана после скандала в Самаре, когда певец появился на сцене во время празднования Дня города в нетрезвом виде.

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На странице Димы Билана в Instagram под видеообращением, в котором он приносит извинения за произошедшее жителям волжского города, Примадонна и Орбакайте оставили свои комментарии в поддержку исполнителя.

Алла Пугачева отправила смайл в виде сердечка, а ее дочь написала: «Все будет хорошо». Многие российские артисты также не остались равнодушными к ситуации и, как могли, постарались поддержать «опростоволосившегося» Билана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Лена Миро прокомментировала публичное покаяние Билана.

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