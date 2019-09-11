«Все будет хорошо»: Пугачева и Орбакайте поддержали Билана после скандала в Самаре

Известная российская певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте поддержали своего коллегу по цеху Диму Билана после скандала в Самаре, когда певец появился на сцене во время празднования Дня города в нетрезвом виде.

Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

На странице Димы Билана в Instagram под видеообращением, в котором он приносит извинения за произошедшее жителям волжского города, Примадонна и Орбакайте оставили свои комментарии в поддержку исполнителя.

Алла Пугачева отправила смайл в виде сердечка, а ее дочь написала: «Все будет хорошо». Многие российские артисты также не остались равнодушными к ситуации и, как могли, постарались поддержать «опростоволосившегося» Билана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Лена Миро прокомментировала публичное покаяние Билана.