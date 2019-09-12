Равноправие по-фински: Военнослужащих обоих полов обяжут жить в одной казарме

Министерство обороны Финляндии объявило о реформе. Но больше это похоже на сексуальную революцию: и женщин и мужчин предлагают размещать в одной казарме. Представительниц прекрасного пола в вооруженных силах республики все больше, и создавать им особые условия становится все труднее. К тому же, как подсчитали чиновники, еще и слишком затратно.

А генералы нашли еще одну причину: разделение солдат по гендерному признаку якобы не способствует укреплению командного духа. В армию женщины Суоми призываются добровольно и поэтому заранее должны быть готовы преодолевать тяготы и трудности службы наравне с мужчинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Великобритания назвала самое опасное оружие России.