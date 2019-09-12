Великобритания назвала самое опасное оружие России

Представитель штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Джулиан Болл заявил о том, что британцы как можно скорее должны ответить на производство в России такого вооружения, как: ракетные комплексы «Искандер» и «Бастион-П», а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает издание Jane's 360.

Джулиан Болл отметил, что в настоящий момент Великобритания вряд ли сможет оперативно отреагировать на спорные вопросы с РФ. По его мнению, британцам, чтобы встать на один уровень с российской стороной, нужно внедрять в оборонно-промышленный комплекс страны искусственный интеллект, создавать новейшее оружие и изменять стратегию поведения в военных конфликтах.

Весной прошлого года британские СМИ уже называли российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой — «Посейдон» («Статус-6») — аппаратом «Судного дня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британский генерал призвал готовиться к новой «Большой игре» с Россией.