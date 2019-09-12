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«Отстаньте от парня»: Василий Уткин вступился за школьника, затравленного из-за прически

, 8:15 Фото 54

Юного футболиста, который сделал прическу как у своего кумира Златана Ибрагимовича, хотят исключить из школы за «гитлеровский» внешний вид.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Спортивный комментатор Василий Уткин вступился за юного спортсмена, который оказался на грани исключения из школы из-за своего внешнего вида. О возмутительном, по мнению Уткина, инциденте, он рассказал на своей странице в Instagram.

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Речь идет о Прохоре Ильиных из Красноярска. Мальчик играет в футбол и сделал себе прическу как у одной из звезд этого спорта — Златана Ибрагимовича. У Прохора выбрита большая часть головы, а оставшиеся волосы обесцвечены и собраны в хвост. Однако директор школы, в которой учится юный спортсмен, увидела в таком имидже намек на пропаганду запрещенной в России организации.

Соцсети

«Директриса (дура, очевидно) считает, что это прическа из „гитлерюгенда“ (организации, запрещенной на территории РФ). А парень просто играет в футбол. Отстаньте от парня», — написал спортивный комментатор.

Подписчики Уткина поддержали его идею. В комментариях многие подбодрили Ильиных и пожелали ему спортивных успехов.

«Гитлерюгенд» — молодежная организация для юношей, существовавшая в Германии с 1926 года. В 1945 году организация была запрещена и расформирована в рамках денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича.

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