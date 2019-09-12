Четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича

В Красноярском крае четвероклассник явился в школу с необычной прической — выбритыми висками и обесцвеченном пучком волос на голове. Администрация учебного заведения смену имиджа подростка не оценила и посоветовала родителям ребенка перевести его на домашнее обучение. Соцсети просто взорвались от несправедливости учителей.

Четвероклассник с модной прической, оказывается, всего лишь хотел быть похожим на своего кумира — легендарного шведского футболиста — Златана Ибрагимовича. Теперь защитники затравленного школьника просят прославленного спортсмена поддержать мальчика. На сторону ученика встал известный российский футбольный вратарь Сергей Овчинников.

«Я считаю, что закон всегда на стороне родителей. Самое главное, как к этому относятся родители. Ни школа, ни друзья. Осуждать неправильно, поддерживать можно. Родители должны занять какую-то позицию: либо они поддерживают его, либо нет. Все остальное лирика », — заявил Овчинников.

Делом мальчика с необычной прической, вызвавшим колоссальный общественный резонанс, заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета России. В настоящее время проводится доследственная проверка, которая поможет выяснить подробности столкновения администрации учебного заведения и его ученика. Правоохранительным органам предстоит отработать версию превышения должностных полномочий сотрудниками местной школы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мальчика с ВИЧ-инфекцией затравили в Новосибирской области.