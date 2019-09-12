Четвероклассника затравили за прическу, как у Златана Ибрагимовича

В Красноярском крае четвероклассник явился в школу с необычной прической — выбритыми висками и обесцвеченном пучком волос на голове. Администрация учебного заведения смену имиджа подростка не оценила и посоветовала родителям ребенка перевести его на домашнее обучение. Соцсети просто взорвались от несправедливости учителей.
Четвероклассник с модной прической, оказывается, всего лишь хотел быть похожим на своего кумира — легендарного шведского футболиста — Златана Ибрагимовича. Теперь защитники затравленного школьника просят прославленного спортсмена поддержать мальчика. На сторону ученика встал известный российский футбольный вратарь Сергей Овчинников.
Делом мальчика с необычной прической, вызвавшим колоссальный общественный резонанс, заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета России. В настоящее время проводится доследственная проверка, которая поможет выяснить подробности столкновения администрации учебного заведения и его ученика. Правоохранительным органам предстоит отработать версию превышения должностных полномочий сотрудниками местной школы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мальчика с ВИЧ-инфекцией затравили в Новосибирской области.